Более 80 обстрелов и разрушенные позиции: в ВСУ рассказали о боях за Великую Новоселку

Ситуация вблизи Великой Новоселки. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российская армия концентрирует атакующие усилия вблизи поселка Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



За минувшие сутки по позициям украинских защитников только в районе этого поселка оккупанты совершили более 80 обстрелов с использованием артиллерии, минометов и БПЛА разных типов. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции ВСУ были разрушены. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения.

Напомним, что 23 января аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в самой Великой Новоселке.