Россия ночью ракетами и почти сотней беспилотников атаковала Украину: силы ПВО сбили 57 дронов

Зенитная установка Gepard. Фото: воздушное командование «Восток»

В ночь на 23 января Россия атаковала Украину 92 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также применила четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 57 «шахедов» и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Еще 27 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны. Три БПЛА остаются в воздухе – боевая работа продолжается.

Напомним, что в результате удара баллистическими ракетами по Запорожью погиб один человек, еще более 20 – получили ранения.