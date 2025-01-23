В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара дронами и ракетами

В Запорожье стало известно о 45 пострадавших после массированного удара россиян беспилотниками и ракетами, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Напомним, по информации в СМИ, первый взрыв в Запорожье прогремел примерно в 04:02. Среди пострадавших — четыре сотрудника ГСЧС. Они были доставлены в больницу.
Страна-оккупант ночью ракетами и почти сотней беспилотников атаковала Украину. Сообщается, что силы ПВО сбили 57 дронов.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях