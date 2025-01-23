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В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара дронами и ракетами

23 января 2025, 12:15

В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара дронами и ракетами

В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара РФ. Фото: ГСЧС Запорожья В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара РФ. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье стало известно о 45 пострадавших после массированного удара россиян беспилотниками и ракетами, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины. 

Напомним, по информации в СМИ, первый взрыв в Запорожье прогремел примерно в 04:02. Среди пострадавших — четыре сотрудника ГСЧС. Они были доставлены в больницу.

Страна-оккупант ночью ракетами и почти сотней беспилотников атаковала Украину. Сообщается, что силы ПВО сбили 57 дронов.

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