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«Пытаются взять не город, а территорию»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр

23 января 2025, 12:18

«Пытаются взять не город, а территорию»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр

Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В городе Часов Яр Донецкой области обстановка достаточно сложная. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, там идут городские бои уже долго и с переменным успехом.

«Следует отметить, что такие городские бои – это постоянные разрушения. Это ситуация, когда россияне пытаются постоянно просто разрушать все здания в городе для того, чтобы украинцы не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить», – рассказал Трегубов.

Спикер ОСГВ «Хортица» утверждает, что этой тактике трудно противодействовать.

«Потому что когда здания полностью уничтожены, то держаться на «голой земле» никто не может. А россияне не пытаются взять город, россияне пытаются взять территорию», – отметил он.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как армия РФ пытается окружить город Покровск на Донетчине.

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