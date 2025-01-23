«Пытаются взять не город, а территорию»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр

Часов Яр. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В городе Часов Яр Донецкой области обстановка достаточно сложная. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, там идут городские бои уже долго и с переменным успехом.



«Следует отметить, что такие городские бои – это постоянные разрушения. Это ситуация, когда россияне пытаются постоянно просто разрушать все здания в городе для того, чтобы украинцы не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить», – рассказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» утверждает, что этой тактике трудно противодействовать.



«Потому что когда здания полностью уничтожены, то держаться на «голой земле» никто не может. А россияне не пытаются взять город, россияне пытаются взять территорию», – отметил он.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как армия РФ пытается окружить город Покровск на Донетчине.