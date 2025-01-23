Расстреляли в спину на глазах у побратимов: военные РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донетчине

Пленные украинские военные на Донетчине. Фото: кадр из видео

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.



По предварительным данным, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и потом расстреляли.



Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и людей, которые причастны к его совершению.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что россияне расстреляли безоружных украинских военнопленных.



«На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление – расстрел в спину шести попавших в плен украинских воинов. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им «лежать и закрыть рот», а «оператор» преступления озвучивает: «Один – мой». Затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных», – сказал Лубинец.



Осторожно, видео 18+.

Напомним, что российские военные расстреляли в спину троих пленных бойцов ВСУ на Торецком направлении.