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Трамп назвал новые данные о потерях Украины и России в войне

23 января 2025, 13:37

Трамп назвал новые данные о потерях Украины и России в войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Еuronews Президент США Дональд Трамп. Фото: Еuronews

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские потери в войне с Россией, по его информации, достигают 600-700 тысяч человек и обвинил администрацию Джо Байдена в сокрытии реального количества погибших украинцев.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

По информации президента США, Россия «потеряла около 800 тысяч солдат» (несколько дней назад он говорил о миллионе — Ред.), не уточнив при этом, имеет ли в виду при оценке украинских потерь исключительно военных, или это включая гражданских.

«Вы не сообщаете реальных цифр, и я не обвиняю вас в этом. Я обвиняю, возможно, наше правительство за то, что, возможно, оно не хочет обнародовать эти цифры», — заявил Трамп.

По информации президента Трампа, на войне погибло «намного больше людей», чем сообщают об этом, и особенно высокие потери — на фронте.

«Они потеряли огромное количество молодых солдат, и эта война должна прекратиться», — подчеркнул американский президент.

Напомним, 22 января президент США Дональд Трамп пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину новыми налогами, пошлинами и санкциями на все российские товары, которыми страна торгует, в случае отказа от заключения мира в Украине.

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