Новый заместитель в сервисном центре МВД: бывший патрульный глава Краматорска и Славянска

Александр Малыш, который возглавлял патрульную службу Краматорска и Славянска стал замом начальника сервисного центра МВД. Фото: МВД

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша. Об этом сообщил пресс-центр МВС.



Он временно будет исполнять обязанности начальника подразделения. Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого — патрульную полицию Краматорска и Славянска.



Также имеет опыт боевых действий, он был командиром взвода батальона особого назначения «Днепр-1», отмечен рядом государственных наград.



Также Леонид Тимченко представил заместителя начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.

Напомним, в Донецкой области продолжают функционировать сервисные центры МВД в городах Доброполье и Краматорск.