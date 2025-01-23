Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ

Удар авиации по российским военным в коллекторе под Часов Яром. Фото: кадр из видео

В период с 4 по 8 января Силы обороны Украины зафиксировали активность войск России в районе труб канала Северский Донец-Донбасс вблизи поселка Калиновка под городом Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты использовали погодные условия – густой туман и ограниченную видимость – для скрытого перемещения через трубы к коллектору. За четыре дня зафиксировали перемещение более 100 россиян. По имеющейся информации, они обустроились в коллекторе для будущих штурмов в направлении Часов Яра.



9 января по месту скопления захватчиков ВСУ нанесли авиационный удар. В результате ВС РФ понесли потери – вероятно, до 100 человек. В течение двух дней после удара какое-либо движение вблизи труб и коллектора отсутствовало.



21 января российские военные организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуации. Задымление и огонь продолжались около пяти часов.

Напомним, что в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр.