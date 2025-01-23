Российский беспилотник ударил по дороге в Покровске: ранен мужчина, который развозил хлеб по городу

23 января в 09:00 российская армия с помощью FPV-дрона атаковала город Покровск Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, дрон оккупантов ударил по дороге.



«В эпицентре взрыва оказалось авто, на котором развозили хлеб. Осколочные ранения получил 44-летний водитель», – рассказала Медведева.

Напомним, что 23 января российская авиация сбросила авиабомбу на город Константиновка на Донетчине, в результате чего ранен мужчина, его жена погибла.