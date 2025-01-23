Примкнули к войскам РФ: В Донецкой области будут судить 6 боевиков «Л-ДНР»

В Донецкой области еще шестеро местных жителей получили подозрения в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.



По данным следствия, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины 4 жителей Донецкой и Луганской областей присоединились к подразделениям «народной милиции Л-ДНР». Еще двое добровольно перешли на сторону РФ в 2024 году.



Мужчины несли службу на блокпостах, где задерживали людей с проукраинской позицией. Кроме того, возводили фортификационные сооружения, охраняли военные объекты и штурмовали позиции Сил обороны. Воевали вблизи городов Бахмут, Курахово, Угледар и поселка Никольское Волновахского района.



Украинские военнослужащие взяли в плен этих военных в Покровском, Волновахском и Бахмутском районах.