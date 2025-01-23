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Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры

23 января 2025, 17:00

Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры

Уничтоженный российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Уничтоженный российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

Операторы подразделения беспилотников бригады «Помста» ГПСУ за три дня разбили два танка Т-72, четыре артиллерийских орудия, в том числе М-46 и Д-30, два бронетранспортера, боевую разведывательно-дозорную машину и броневик россиян на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Также пограничники сожгли 10 блиндажей и ликвидировали пехоту ВС РФ.

Напомним, что украинская авиация ударила по войскам РФ под городом Часов Яр Донецкой области, после этого россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат.

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