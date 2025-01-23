Трамп обратится к Саудовской Аравии, ОПЕК и НАТО — чего он добивается

Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января.

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января.



Так, он будет добиваться падения цены на нефть, выразив уверенность, что тогда война РФ против Украины прекратилась бы.



«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти, — ред.) снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее, и, честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого… Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть», — сказал он во время специального обращения.



По словам Трампа, ОПЕК «должны были сделать это уже давно» и «несут большую ответственность за происходящее».



«Гибнут миллионы людей. Когда цены на нефть снизятся, я потребую, чтобы процентные ставки немедленно упали, и точно так же они должны снижаться по всему миру. Процентные ставки должны следовать за нами», — сказал президент США.



Также он заявил, что попросит страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.



«Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было произойти много лет назад», — сказал он во время специального обращения.



Ссылаясь на период своего первого президентского срока, Трамп указал, что он требовал тогда от Европы повышения оборонных расходов до 2% ВВП.



Ранее президент США уже заявлял, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону.



Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



С приходом в Белый дом Дональда Трампа открылось «небольшое окно возможностей» для отношений России и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Институте США и Канады Российской Академии наук.

Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.