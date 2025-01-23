Силы обороны разбили колонну боевых машин РФ под Часов Яром ►

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили очередную попытку прорыва российских военных в Часов Яре, сообщает пресс-служба бригады.



«Подразделения воздушно-десантных войск захватчиков пытались устроить массированный штурм на шести боевых машинах десанта. Благодаря подготовленным рубежам обороны и слаженным действиям наших подразделений удалось уничтожить четыре бронемашины врага», — рассказали в бригаде.

В городе Часов Яр обстановка достаточно сложная, сообщил ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, там идут городские бои уже долго и с переменным успехом.



«Следует отметить, что такие городские бои — это постоянные разрушения. Это ситуация, когда россияне пытаются постоянно просто разрушать все здания в городе для того, чтобы украинцы не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить», — рассказал Трегубов.