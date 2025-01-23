Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и помощь Китая в достижении мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, чтобы поскорее «положить конец» войне РФ против Украины.



«Мне бы очень хотелось поскорее встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. И это не с точки зрения экономики или чего-то еще. А с точки зрения того, что миллионы жизней уходят впустую», — сказал он во время онлайн-общения после специального обращения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По словам Трампа, он видел фотографии происходящего на поле боя, назвав это «кровавой бойней».



«И мы действительно должны остановить эту войну. Эта война ужасна», — добавил президент США.



По его словам, Украина готова к заключению соглашения о прекращении российской войны.



«После моего ухода случились плохие вещи, были сказаны плохие вещи, вокруг было много глупостей, и в итоге вы получили то, что имеете. Теперь у есть все эти разбомбленные города… Я думаю, что в Украине погибло гораздо больше людей, чем сообщается», — заявил Трамп.



Также президент США заявил, что ему «всегда нравился» председатель КНР Си Цзиньпин, и выразил надежду на помощь Китая в мирном урегулировании войны РФ против Украины.



«Надеюсь, Китай поможет нам остановить войну, в частности, с Россией, Украиной, а они обладают огромной властью над этой ситуацией. И мы будем работать с ними. И я упомянул об этом во время нашего телефонного разговора с председателем Си, и надеюсь, мы сможем работать вместе и остановить это», — сказал он.



Ранее Трамп заявил, что будет добиваться падения цены на нефть, выразив уверенность, что тогда война РФ против Украины прекратилась бы. Также Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.