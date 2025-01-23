Оборонная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, село оккупировано российскими войсками, пишет DeepState.



«Силы противника, которые совершали штурмовые действия на Нововасильевку, состояли в основном из подразделений 27-й мотострелковой дивизии, а именно 433-го мотострелкового полка, 506-го мотострелкового полка, 907-го отдельного разведывательного батальона. На усиление был отправлен 71-й батальон спецназа и группы 24-й бригады ГРУ МО РФ», — сообщил аналитический проект.



Оккупанты продолжают штурмовые действия в направлении Успеновки.



«В Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время. К сожалению, в Силах Обороны тоже немало погибших, но у кацапов значительно больше. Просто надо не забывать, что за каждой посадкой и селом стоят жизни украинских солдат», — отметили в DeepState.



Ранее сообщалось, что захватчики продвинулись вблизи города Часов Яр, поселка Котлино, сел Янтарное, Петропавловка, Ясеновое, Воздвиженка и Барановка в Донецкой области.



Напомним, что российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска.