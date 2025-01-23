СМИ нашли военного преступника, который расстрелял украинских военнопленных

Проект evocation.info сообщил, что установил российского военного преступника, который расстрелял пленных военнослужащих ВСУ на фронте в Донецкой области.



Расследователи установили, что это военный подразделения «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Яковлев Олег Владимирович. Ему 33 года. Ранее он уже фигурировал в новостях, когда сослуживцы избили его за употребление наркотиков.



Оккупанты пытались скрыть факт казни. Как рассуждают авторы проекта, перед расстрелом они ждали когда от места преступления улетит дрон и заменили свое оружие на автоматы АК-47, вероятно трофейные.



Участники преступления на видео постоянно обращаются к владельцу телефона и главному исполнителю казни с позывным «Сара». Именно эта зацепка позволила выйти на фигуранта видеозаписи.



«В гражданской жизни Яковлев занимался откачкой выгребных ям, употреблением алкоголя и наркотиков. О своих наркоприключениях он даже сочиняет рэп. В семейной жизни у рашиста тоже ничего не получилось: он развелся с женой, от которой у него осталось две дочери», — пишет проект.

Напомним, что российские военные расстреляли в спину троих пленных бойцов ВСУ на Торецком направлении.