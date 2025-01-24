В центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов: в ОВА рассказали, с чем это связано

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированном Луганске проблемы с функционированием системы водоотвода, о которых сообщалось ранее, наблюдаются не только в восточных кварталах, где жалуются жители 90% многоэтажек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, аналогичная ситуация и в центре города.



«Местные «коммунальщики» не обслуживают канализационные колодцы, которые переполнены. В некоторых кварталах уже затоплены подвалы домов. Оккупационные власти на многочисленные обращения не реагируют», – отметил Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы.