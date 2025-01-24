Обстрелы Донетчины: повреждены 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода

В результате очередного российского обстрела Донецкой области были повреждены 44 дома, две ЛЭП и два газопровода. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 24 января:
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 83 человека, в том числе 3 ребенка.
Напомним, за прошедшие сутки 24 января 2025 года, войска РФ убили 2 жителей Донецкой области — в Константиновке, еще 5 человек пострадали.
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