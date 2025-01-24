Обстрелы Донетчины: повреждены 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода

Под обстрел в Донетчине попали 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода. Фото: Донецкая ОВА

В результате очередного российского обстрела Донецкой области были повреждены 44 дома, две ЛЭП и два газопровода. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.





Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 24 января:

Покровский район . В Покровске ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 2 частных дома и админздание.

. В Покровске ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 2 частных дома и админздание. Краматорский район . В Лимане повреждены 4 дома и 2 хозяйственные постройки. В Краматорске ранены 2 человека. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 18 частных домов, 2 админздания, 2 линии электропередач и 2 газопровода.

. В Лимане повреждены 4 дома и 2 хозяйственные постройки. В Краматорске ранены 2 человека. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 18 частных домов, 2 админздания, 2 линии электропередач и 2 газопровода. Бахмутский район. В Северске повреждены 12 домов.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 83 человека, в том числе 3 ребенка.

Напомним, за прошедшие сутки 24 января 2025 года, войска РФ убили 2 жителей Донецкой области — в Константиновке, еще 5 человек пострадали.