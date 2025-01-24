Военный завод в Брянской области РФ приостановил работу после атаки дронов

Завод военной микроэлектроники в Брянской области России приостановил работу после атаки беспилотников. Архивное фото

Здание следственного управления СК РФ по Брянской области, завод военной микроэлектроники «Кремний ЭЛ», а также Брянский институт управления и бизнеса атакованы сегодня ночью беспилотниками. Об этом сообщает издание ASTRA.

Отмечается, что в ходе массированной атаки беспилотников в ночь на 24 января в Брянской области повреждения получило здание следственного комитета по региону на улице Красноармейской. Поврежден фасад здания и выбиты окна, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.

Также был атакован завод военной микроэлектроники «Кремний ЭЛ», о последствиях достоверно неизвестно, работников завода эвакуировали. Завод также находится на Красноармейской улице.

Помимо этого после атаки БПЛА загорелось здание Института управления и бизнеса на улице 2-ой Почепской. Поврежден фасад здания. Предварительно, никто не пострадал.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что за ночь в регионе были сбиты 37 БПЛА.

Завод «Кремний ЭЛ» приостановил работу после атаки украинских БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, рассказали в пресс-службе предприятия, пишет ТАСС

На сайте завода таких сообщений пока нет.

«Часть производственных помещений завода микроэлектроники АО "Группа Кремний ЭЛ" повреждена после атаки БПЛА в Брянске», — утверждает издание со ссылкой на предприятие.

«Кремний ЭЛ» — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. После 2017 года на заводе начали производить микроэлектронику и для гражданских целей, писал ТАСС. Завод обслуживает концерны «Алмаз-Антей», «Аэрокосмическое оборудование», «Созвездие» и «Вега». Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». После полномасштабного вторжения РФ в Украину завод неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников.