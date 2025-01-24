Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск

24 января 2025, 10:56

В ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Войска России пытаются с флангов обойти город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Однако, по его словам, эти попытки оккупантов более или менее эффективно отбиваются Силами обороны Украины.

«Они начали более активно пытаться обстреливать сам город. Но речь идет о «дальней руке», речь идет о разного типа ракетах и FPV. По городу, к сожалению, «прилетает», но их замысел об окружении города еще очень далек от какой-либо практической реализации. Хотя они, конечно, очень стараются», – рассказал Трегубов.

Напомним, что 24 января аналитики DeepState заявили о продвижении россиян под Покровском.

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Покровск
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Окружение ситуация на фронте Фланги
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:56
В центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов: в ОВА рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске
21:00
В оккупированном Луганске — новый «министр энергетики»
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
10:15
ВСУ держатся за последнюю шахту в Торецке — Мучной
09:54
На оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
14:27
Полутонную авиабомбу уронил российский самолет возле оккупированной Макеевки
12:51
Жители захваченных городов Донетчины и Луганщины поздравили с Днем Соборности — «Жовта стрічка»
10:32
Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
09:51
В захваченном поселке на Луганщине без воды, газа и света остаются 100 человек
23:19
В Луганской области 80 тысяч человек остались без питьевой воды: оккупанты перенесли ремонт – ОВА
23:00
Главное за день: Оккупанты штурмуют Часов Яр. Фейк о бойцах под Великой Новоселкой
22:13
В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его называют «шпионом ГУР»
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
все новости
12:22
В Новосибирске сотрудников военкомата отправляют в штурмовые отряды — «АТЕШ»
12:05
Под Славянском загорелся частный дом: есть погибшая и пострадавший
11:20
Военный завод в Брянской области РФ приостановил работу после атаки дронов
11:19
Украинские десантники уничтожили штурмовую группу армии РФ на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
11:16
Обстрел Зеленовки: уничтожены 3 грузовика, повреждены дома и электросети
10:56
В ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск
10:18
Появилось видео поднятия флага РФ в Великой Новоселке: в ВСУ рассказали о ситуации на месте
09:59
Обстрелы Донетчины: повреждены 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода
09:56
В центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов: в ОВА рассказали, с чем это связано
09:36
Россия ночью более полусотней дронов атаковала Украину: силы ПВО уничтожили 25 беспилотников
09:35
Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить войны
09:18
Российские войска продвинулись в Великой Новоселке и под Покровском – DeepState
08:58
Два человека погибли из-за атаки российских дронов на Киевскую область
08:40
При обстреле Донецкой области войсками РФ погибли 2, ранены 5
08:16
В Рязани под удар БПЛА попали НПЗ и ТЭЦ
23:12
СМИ нашли военного преступника, который расстрелял украинских военнопленных
23:00
Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске
21:45
Нововасильевка на Донетчине оккупирована — DeepState
21:00
В оккупированном Луганске — новый «министр энергетики»
19:28
Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и помощь Китая в достижении мира в Украине
все новости
ВИДЕО
Завод военной микроэлектроники в Брянской области России приостановил работу после атаки беспилотников. Архивное фото Военный завод в Брянской области РФ приостановил работу после атаки дронов
24 января, 11:20
Уничтоженная штурмовая группа ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники уничтожили штурмовую группу армии РФ на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
24 января, 11:19
За Великую Новоселку продолжаются ожесточенные бои, сообщили в ВСУ. Карта DeepState Появилось видео поднятия флага РФ в Великой Новоселке: в ВСУ рассказали о ситуации на месте
24 января, 10:18
В Рязани под удар БПЛА попали НПЗ и ТЭЦ. Фото: кадр из видео В Рязани под удар БПЛА попали НПЗ и ТЭЦ
24 января, 08:16
Уничтоженный российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры
23 января, 17:00
Удар авиации по российским военным в коллекторе под Часов Яром. Фото: кадр из видео Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ
23 января, 15:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор