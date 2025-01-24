В ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Войска России пытаются с флангов обойти город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, эти попытки оккупантов более или менее эффективно отбиваются Силами обороны Украины.



«Они начали более активно пытаться обстреливать сам город. Но речь идет о «дальней руке», речь идет о разного типа ракетах и FPV. По городу, к сожалению, «прилетает», но их замысел об окружении города еще очень далек от какой-либо практической реализации. Хотя они, конечно, очень стараются», – рассказал Трегубов.

Напомним, что 24 января аналитики DeepState заявили о продвижении россиян под Покровском.