Обстрел Зеленовки: уничтожены 3 грузовика, повреждены дома и электросети

Ночью российские оккупанты ударили по Зеленовке, в результате этого обстрела уничтожено 3 частных грузовых автомобиля, повреждены несколько домов и электросети. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Результат удара по Зеленовке. Фото: Херсонская ОВА
«К счастью, люди не травмировались», — добавил начальник Херсонской ГВА.
Результат удара по Зеленовке. Фото: Херсонская ОВА
Ранее стало известно, что из-за атаки россиян в Донецкой области были повреждены 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода.
Напомним, четыре человека пострадали от атаки беспилотника в Днепровском районе Херсона.
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