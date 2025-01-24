Обстрел Зеленовки: уничтожены 3 грузовика, повреждены дома и электросети

Результат удара по Зеленовке. Фото: Херсонская ОВА

Ночью российские оккупанты ударили по Зеленовке, в результате этого обстрела уничтожено 3 частных грузовых автомобиля, повреждены несколько домов и электросети. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Результат удара по Зеленовке. Фото: Херсонская ОВА

«К счастью, люди не травмировались», — добавил начальник Херсонской ГВА.

Результат удара по Зеленовке. Фото: Херсонская ОВА

Ранее стало известно, что из-за атаки россиян в Донецкой области были повреждены 44 дома, 2 ЛЭП и 2 газопровода.

Напомним, четыре человека пострадали от атаки беспилотника в Днепровском районе Херсона.