Украинские десантники уничтожили штурмовую группу армии РФ на Покровском направлении: в ВСУ показали видео

Уничтоженная штурмовая группа ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении россияне во время штурма позиций 68-й егерской бригады ВСУ выдвинулись на БТР с пехотой. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Войска РФ хотели десантировать свою штурмовую группу вблизи украинских позиций.



На поражение БТР задействовали немало огневых средств – от артиллерии до FPV-дронов. Добил российскую бронетехнику подрыв на минных заграждениях ВСУ.

Напомним, что в ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск.