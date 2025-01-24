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Под Славянском загорелся частный дом: есть погибшая и пострадавший

24 января 2025, 12:05

Под Славянском загорелся частный дом: есть погибшая и пострадавший

23 января в 17:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Былбасовка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили внутри дома тело погибшей женщины 1986 года рождения. Также в результате пожара пострадал мужчина 1989 года рождения.

Огонь потушили до прибытия подразделений ГСЧС. Обстоятельства и причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что 13 января загорелся пятиэтажный дом в городе Дружковка Донецкой области.

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