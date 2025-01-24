В Севастополь оккупанты переселили более 340 тысяч россиян — «Жовта Стрічка»

Только в Севастополь оккупанты завезли на постоянное проживание более 340 тысяч россиян, и это по официальным данным оккупационной администрации. Об этом сообщают в сопротивлении «Жовта Стрічка».



Однако движение сопротивления украинцев на временно оккупированных РФ территориях отмечает, что реальная цифра, скорее всего — больше.



«Официально отчитались на днях, что на 2025 год 43% населения Севастополя — это мигранты из РФ. По ощущениям точно больше половины, но возможно это вследствие того что заповедную территорию вокруг города тоже активно распродают. Просто вытесняют украинцев, отовсюду. Всеми методами», — рассказывает активистка движения «Жовта Стрічка»

Ранее сообщалось, что родственников бойцов ВСУ депортируют с оккупированных территорий.