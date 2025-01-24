Гончаренко заявил о переводе техников IRIS-T в пехоту: ответ ВС ВСУ

Нардеп заявил о переводе техников IRIS-T в пехоту. Фото: ВС ВСУ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал в Facebook, что техников, обслуживающих системы IRIS-T, переводят в пехоту.







«У меня есть информация, что военных техников, обслуживающих системы IRIS-T, переводят в пехоту. По их словам, поступают распоряжения о переводе или исключении из части. Но ведь Генштаб заявлял, что военных, обученных работе с западным вооружением, не будут переводить в пехоту», — отметил Гончаренко.



Нардеп также задался вопросом: «Если техников, обслуживающих западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто тогда будет заниматься обслуживанием западного вооружения? Будут ли даны какие-то объяснения?» — добавил он.



Командование Воздушных Сил ВСУ ответило народному депутату Украины Алексею Гончаренко под его постом в Facebook, где он заявил о переводе техников, обслуживающих системы IRIS-T, в пехоту.

Ответ ВС ВСУ нардепу Гончаренко

«Если у вас есть информация или факты случаев, которые вы описываете в публикации, просим передать их официально или сообщить на горячую линию воздушных командований либо в Командование Воздушных Сил ВС Украины. А не просто "у меня есть информация". Спасибо за вашу активную позицию! Вместе к победе!» — говорится в комментарии Командования Воздушных Сил.

Ранее сообщалось, что в сети появилась информация об угрозе перевода авиатехников ВСУ в пехоту. В Воздушных Силах подтвердили, что создана специальная комиссия, которая изучает состояние дел по переводу военнослужащих ВС ВСУ в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины.