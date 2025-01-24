Курсантка по заказу ФСБ готовила ракетный удар по казармам одногруппников

Курсантка военного института готовила удар по казармам одногруппников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала курсантку военного института, которая по заказу ФСБ собиралась навести ракетный удар по казармам своих одногруппников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Девушка согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами за обещание денежного вознаграждения. Основной целью врага были координаты учебных корпусов и казарм института, передислоцированного из Харькова во Львовскую область после начала полномасштабной войны.



По данным следствия, предательница намеревалась передать ФСБ точные геолокации зданий, где проживали курсанты, включая ее одногруппников. Затем она планировала покинуть территорию военного объекта перед ударом, после чего ФСБ обещала эвакуировать ее в Россию через третьи страны.



Контрразведка СБУ заранее выявила ее преступные действия, провела меры для обеспечения безопасности курсантов и зафиксировала все этапы подготовки удара. На завершающем этапе спецоперации агентку задержали при передаче координат целей и попытке покинуть территорию института.

Агентку задержали при передаче координат целей и попытке покинуть территорию института. Фото: СБУ

У нее изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Ей предъявлено обвинение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего на $1 млн за время войны.