«Штурмуют "по серому"»: в ВСУ рассказали о боях с российской армией в Часов Яре

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российские войска не прекращают попыток захватить город Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, во время штурмовых действий захватчики ведут стрелковый бой и применяют все доступные средства поражения.



«Период штурмовых действий это преимущественно, можем сказать, «по серому». То есть когда ограничена видимость для аэроразведки, для применения разного рода и типов БПЛА. Преимущественно это происходит днем», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что авиация ВСУ ударила по войскам РФ под Часов Яром, после этого россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат.