В ГВА назвали стратегическую цель наступления российских войск на Торецк

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Стратегическая цель наступления ВС РФ на Торецк – это захватить город и использовать его территорию как плацдарм для наступления на Константиновку, в частности проводя активные боевые действия со стороны Часов Яра. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.



По его словам, оккупанты пытаются как можно быстрее достичь этой цели, прилагая все усилия для того, чтобы полностью взять под контроль территорию Торецкой громады.



«Ситуация динамично меняется: то враг продвигается вперед, то Силы обороны дают достойный отпор и оттесняют оккупантов. Однако общая ситуация остается напряженной и сложной. Сейчас действительно продолжаются бои за шахту «Торецкая». У нас есть часть города, где наши парни держат оборону – это жилищный кооперативный массив. Наши воины дают достойный отпор», – заявил Чинчик.

Напомним, что в ВСУ ответили, удается ли российской армии с флангов обойти Покровск.