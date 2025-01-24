Глава Кремля Владимир Путин допустил, что если бы Дональд Трамп был президентом США вместо Джо Байдена, войны против Украины можно было бы избежать.



В интервью федеральному каналу Путин в очередной раз назвал происходящее не войной, а «кризисом в Украине». Также он заявил, что на предыдущих выборах в 2020 году президента США у Трампа «украли победу».



«Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году», — сказал Путин.



Также он заявил, что готов встретиться с Трампом.



«Скорее всего, действительно нам лучше встретиться. Опираясь на реалии текущего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин. Он отметил, что возможность встречи зависит от нынешней администрации США.

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