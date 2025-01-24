Путин заявил, что переговоры с Украиной будут нелегитимными и назвал свои причины

Владимир Путин

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин.



Он считает, что руководство Украины якобы нелегитимное. И переговорам с РФ якобы мешает запрет от 30 сентября 2022 года СНБО о ведении прямых переговоров Киева с Владимиром Путиным.



«Мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но есть вопросы, которые требуют особого внимания. Когда (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.) был легитимным, он издал декрет от запрете ведения переговоров. Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут строго говоря нелегитимными. А это значит что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными», — заявил Путин.



Он в очередной раз заявил, что у украинской власти в США есть «спонсоры», требования которых не выполняются. При это Путин обвинил украинскую власть в коррупции и краже денег, которые выделяет Белый дом.



«Действующий режим получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Но выполнять указания своих спонсоров — отменять принятый указ не спешат. В конце концов те, кто платят деньги должны заставить его и ему это сделать придется», — сказал Путин.



Также он добавил, что пока «наметки можно сделать», но не говорить о «серьезных переговорах».



На заявление российского президента отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договариваться о судьбе Европы — без Европы. И обсуждать Украину — без Украины. Этого не будет. Современный мир так не работает. Путину пора вернуться в реальность, или его вернут», — высказался Ермак.



Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.