Дом для раненых переселенцев во Львове: кто в нем может жить и как долго

Во Львове завершили строительство первого из восьми социальных домов для раненых переселенцев, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«Обустроили 24 квартиры, где временно смогут проживать около 700 пациентов, которые проходят реабилитацию в центре UNBROKEN», — написал он в Telegram.

По словам Козицкого, проект реализовали при поддержке Европейской комиссии, которая выделила в виде гранта 19,5 млн евро, при этом городской бюджет обеспечил финансирование укрытия и взял на себя содержание дома.

Начальник Львовской ОВА сообщил, что люди смогут оставаться в социальном доме на срок до одного года.