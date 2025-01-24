Специальный представитель США по вопросам Украины и России, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что Украина за три года полномасштабной российской агрессии потеряла больше солдат, чем США потеряли за войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые.



«Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Вы знаете, только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые», — сказал он в эфире Fox News.



Келлог считает, что Трамп сможет закончить войну, «когда начнет диалог» и что он — «единственный человек, который может это сделать».



Он также напомнил о выступлении президента США Дональда Трампа в Давосе 23 января и отметил, что война не будет закончена «кинетически», то есть на поле боя, ведь «ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика».



«Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель?», — сказал Келлог, добавив, что «именно так мы собираемся покончить с этим делом».



«Это не будет сделано путем убийства друг друга. Это не сработает», — заявил генерал.



В Корейской войне (1950-1953 гг.) США потеряли 37,9 тысяч солдат погибшими, в войне во Вьетнаме (1959-1975 гг.) — 58 тысяч человек.

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин.



Ранее Дональд Трамп призвал российского президента Владимира Путина скорее заключить соглашение о прекращении войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.