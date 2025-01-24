Главное за день: Принудительная эвакуация на Донетчине. В Москве верят, что выдержат еще год войны

Политика



Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по завершению войны в Украине. По словам российского президента, «Москва всегда открыта к контактам», но он обвинил Украину в невозможности таких переговоров по ряду причин.



Однако Кремль считает угрозы Трампа пустыми и верит, что Москва способна выдержать по крайней мере еще один год войны, пишет американское издание The Wall Street Journal.



Путин также допустил, что если бы Дональд Трамп был президентом США вместо Джо Байдена, войны против Украины можно было бы избежать.



Общество



В Донецкой области приняли решение начать обязательную эвакуацию принудительным образом семей с детьми из населенных пунктов Комарской и Криворожской громад.



Во Львове завершили строительство первого из восьми социальных домов для раненых переселенцев. Начальник Львовской ОВА сообщил, что люди смогут оставаться в социальном доме на срок до одного года.



Только в Севастополь оккупанты завезли на постоянное проживание более 340 тысяч россиян, и это по официальным данным оккупационной администрации, сообщили в сопротивлении «Жовта Стрічка».



Проект evocation.info сообщил, что установил российского военного преступника, который расстрелял пленных военнослужащих ВСУ на фронте в Донецкой области. Расследователи установили, что это военный подразделения «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Яковлев Олег Владимирович. Ему 33 года. Ранее он уже фигурировал в новостях, когда сослуживцы избили его за употребление наркотиков.



Боевые действия



Два человека погибли из-за атаки российских дронов на Киевскую область.



Оккупированная Горловка снова попала под обстрел. Как и вчера, под удар попали несколько районов города. В группировке «ДНР» заявили, что к вечеру общее количество раненых достигло 12 человек. Одна женщина — погибла.



По данным ОСГВ «Хортица», по украинским позициям в Великой Новоселке оккупанты произвели почти 80 обстрелов. При этом ВСУ продолжают держать оборону в условиях жестких боев. Между тем россияне опубликовали в сети видео поднятие флага РФ в центре Великой Новоселки. Подлинность видео не установлена. Аналитики DeepState сообщают, что армия РФ продвинулась в поселке Великая Новоселка.



Ночью 24 января беспилотники атаковали 711-й авиационный ремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области РФ. Обломки БПЛА упали на территорию завода. Повреждена крыша одного из цехов и котельная, пострадавших нет. 711-й авиационный ремонтный завод ремонтирует вооружение и военную технику для ВВС РФ.



ВСУ атаковали НПЗ и ключевой завод в России. В результате ударов возникли пожары на «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» и на нефтеперекачивающей станции «Рязань» в одноименном городе. Кроме того, поражен завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске.