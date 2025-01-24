Ситуация вокруг поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области сложная, российские оккупанты фиксируются в центре населенного пункта, сообщает проект DeepState. Однако, по данным аналитиков, поселок полностью не захвачен.



«Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент. У противника есть успех в продвижении на восточных окраинах, а также он занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта», — говорится в сообщении.



Также по данным DeepState, оккупант «пробует давить с юга и со стороны Времивки, применяя огромное количество ресурсов, в частности пехоты и техники».



Ранее представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов заявил о возрастании риска окружения российской армией поселка.



Оккупанты там ведут смешанные штурмы, применяя и пехоту, и технику.



При этом в российских провоенных пабликах распространяется информация, что в Великой Новоселке попала в окружение и почти разгромлена 110-я механизированная бригада ВСУ. Также россияне опубликовали в сети видео поднятие флага РФ в центре Великой Новоселки. Подлинность видео не установлена.



Великая Новоселка — это поселок в Донецкой области, который в течение последних недель оказался на линии фронта. В 2022 году россияне уже пытались захватить населенный пункт, но попытка была неудачной.



Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения.