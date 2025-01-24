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В Донецкой области еще 12 предприятий получили возможность бронировать своих сотрудников

24 января 2025, 22:51

В Донецкой области еще 12 предприятий получили возможность бронировать своих сотрудников

В Донецкой области еще 12 предприятий получили статус критической инфраструктуры.

На заседании специальной комиссии чиновники рассмотрели список претендентов на статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Статус критически важных получили 2 предприятия в сфере здравоохранения, 7 спортивных учреждений, 2 предприятия топливно-энергетического комплекса, и предприятие, которое предоставляет гражданам Донетчины бесплатные услуги, необходимые для обеспечения населения.

В пресс-службе Донецкой ОВА не указали названия предприятий и учреждений.

В декабре 2024 года предприятия области также получали такой статус.

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