В Донецкой области еще 12 предприятий получили возможность бронировать своих сотрудников

В Донецкой области еще 12 предприятий получили статус критической инфраструктуры.
На заседании специальной комиссии чиновники рассмотрели список претендентов на статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Статус критически важных получили 2 предприятия в сфере здравоохранения, 7 спортивных учреждений, 2 предприятия топливно-энергетического комплекса, и предприятие, которое предоставляет гражданам Донетчины бесплатные услуги, необходимые для обеспечения населения.
В пресс-службе Донецкой ОВА не указали названия предприятий и учреждений.
В декабре 2024 года предприятия области также получали такой статус.