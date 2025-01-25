Армия РФ била по Покровску, Торецку и Сергеевке — последствия

Последствия обстрелов Донецкой области 24 января 2025 года

За пятницу, 24 января, полицейские в Донецкой области зафиксировали 2 449 российских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем были три населенных пункта: города Покровск и Торецк, поселок Новоэкономическое.

В Покровске ударом российского дрона ранен мирный житель.



В Новоэкономическом поврежден объект инфраструктуры.



Кроме того, установлено, что 23 января в селе Сергеевка три авиабомбы «ФАБ-250» привели к разрушению многоквартирного дома, 13 частных домов, двух медицинских учреждений, хозяйственного помещения и электросетей.