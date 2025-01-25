Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду после переговоров в Киеве выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, осудили прекращение поставок российского газа в Приднестровье и подтвердили способность двух стран обеспечить энергообеспечение региона.



Украина может отправить специалистов для обслуживания Молдовской ГРЭС, которая находится на левом берегу Днестра, заявил президент Зеленский.



«Мы готовы предоставить уголь, который есть у нас, и, кстати, Приднестровье об этом знает... Если им нужно — мы отправим команду наших людей, которые на этой станции будут все делать очень быстро», — сказал глава Украинского государства во время пресс-конференции.



Президент подчеркнул, что Украина может дать уголь, необходимый для обслуживания этой электростанции, если непризнанные власти Приднестровья захотят быть с электроэнергией.



При этом, Зеленский отметил, что так называемое Приднестровье использует украинский уголь антрацит, украденный Россией на оккупированных территориях.



Зеленский пояснил, что для обеспечения потребностей населения Приднестровья нужно 200-250 мГВ, в то время, Молдавская ГРЭС может производить 2 гВт.



«Мы дадим им уголь по низкой цене или даже бесплатно, и можем взамен получить электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, и мы получаем электричество для себя», — сказал Зеленский.

Напомним, проблемы в энергетическом секторе Молдовы возникли в связи с прекращением поставок российского газа в Приднестровский регион.



С 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех. В связи с прекращением подачи газа, станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья.



Ранее правый берег Днестра покупал на левом берегу до 80% электроэнергии. Она вырабатывалась с использованием российского газа, за который Тирасполь «Газпрому» не платил.



С 1 января в Молдове вступили в силу меры по экономии электроэнергии. Согласно плану, утвержденному в конце декабря Национальной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, общественные и коммерческие здания с 1 января сократили внутреннее освещение, как минимум, на 30% там, где это технически возможно. Обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе.