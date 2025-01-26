В Рязани ночью были слышны взрывы: под атаку дронов попал НПЗ

В Рязани пожар. Фото: Астра

В Рязани Российской Федерации ночью 26 января были слышны взрывы. В регионе работала система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, было около 15 взрывов. Вероятно, под атаку БПЛА попал нефтеперерабатывающий завод. Об этом передают российские телеграм-каналы.



В сети обнародованы видео и фото пожара в Рязани, предположительно, горит нефтеперерабатывающий завод — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Это уже вторая атака на завод за последние двое суток.



Местные жители рассказали, что атака велась со стороны села Дядьково и района Дашки.



Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников, при этом не уточнил, что горит именно НПЗ.



«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — написал он.



Ранее мы писали, что ночью 24 января после атаки БПЛА в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе, а также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ.