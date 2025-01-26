Силы ПВО сбили над Украиной 50 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 50 БПЛА. Фото: открытые источники

Оккупационная армия РФ в ночь на 26 января запустила по территории Украины 72 беспилотников. Средствам противовоздушной обороны удалось сбить 50 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 26 января 2025 года (с 19:00 25 января) противник атаковал 72 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 50 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.



В ведомстве уточнили, что 9 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА — в воздухе, боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что ночьб 26 января Рязань попала под атаку беспилотников.