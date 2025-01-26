Войска РФ более 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 25 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены десятки домов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали четыре района:



Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады ранен человек.



Покровский район. В Покровске 1 человек погиб, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и админздание; в Гришино повреждены 2 дома. В Сергеевке Удачненской громады повреждены 7 домов.



Краматорский район. В Константиновке повреждено админздание и газопровод.



Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.



Ранее мы писали, что российская армия 25 января несколько раз нанесла удары по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак погибла женщина, также известно о повреждениях в городе и громаде.