Будет ли угроза окружения?: в 110 бригаде рассказали о ситуацию в Великой Новоселке

Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке. Фото: телеграм-канал 110 ОМБр

Угрозы окружению Сил обороны в районе Великой Новоселки нет. Сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе 110 ОМБр.



«Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет. Наши защитники сражаются как львы с чрезвычайной храбростью», — уточнили военные.



В ведомстве отметили, что из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли, однако бои продолжаются.



«Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника», — говорится в сообщении.



Российская армия огромными силами пехоты пыталась блокировать опорные пункты ВСУ. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения — уничтожалось.



Военные отметили, что россияне не смогут дальше продолжать наступление из поселка. Причина — река Мокрые Ялы.



«Возникла типичная ситуация для москалей «главное сделать «флаговтык». Цена и перспективы неважны. Река «Мокрые Ялы», которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами», — резюмировали в 110 ОМБр.



Ранее в Сети появилась информация, что российская армия пытается блокировать Великую Новоселку. Для этого россияне используют бронетехнику.



Позже стало известно, что украинские военные держат оборону на окраинах поселка, нанося оккупантам значительные потери.



Украинские военные аналитики отмечают, что ситуация вокруг поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области сложная, российские оккупанты фиксируются в центре населенного пункта