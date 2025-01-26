Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Будет ли угроза окружения?: в 110 бригаде рассказали о ситуацию в Великой Новоселке

26 января 2025, 11:53

Будет ли угроза окружения?: в 110 бригаде рассказали о ситуацию в Великой Новоселке

Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке. Фото: телеграм-канал 110 ОМБр Военные рассказали о ситуации в Великой Новоселке. Фото: телеграм-канал 110 ОМБр

Угрозы окружению Сил обороны в районе Великой Новоселки нет. Сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе 110 ОМБр.

«Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет. Наши защитники сражаются как львы с чрезвычайной храбростью», — уточнили военные.

В ведомстве отметили, что из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли, однако бои продолжаются.

«Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника», — говорится в сообщении.

Российская армия огромными силами пехоты пыталась блокировать опорные пункты ВСУ. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения — уничтожалось.

Военные отметили, что россияне не смогут дальше продолжать наступление из поселка. Причина — река Мокрые Ялы.

«Возникла типичная ситуация для москалей «главное сделать «флаговтык». Цена и перспективы неважны. Река «Мокрые Ялы», которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами», — резюмировали в 110 ОМБр.

Ранее в Сети появилась информация, что российская армия пытается блокировать Великую Новоселку. Для этого россияне используют бронетехнику. 

Позже стало известно, что украинские военные держат оборону на окраинах поселка, нанося оккупантам значительные потери.

Украинские военные аналитики отмечают, что ситуация вокруг поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области сложная, российские оккупанты фиксируются в центре населенного пункта

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Великая новоселка
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Долги по зарплате шахтерам на Луганщине. Компенсация за разрушенное жилье
12:10
Шахтеры на оккупированной Луганщине с 2015 года требуют от «ЛНР» выплатить долги по зарплате
23:00
Главное за день: Принудительная эвакуация на Донетчине. В Москве верят, что выдержат еще год войны
18:50
Обстрел оккупированной Горловки: более 10 человек ранены
14:17
В Севастополь оккупанты переселили более 340 тысяч россиян — «Жовта Стрічка»
09:56
В центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов: в ОВА рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске
21:00
В оккупированном Луганске — новый «министр энергетики»
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
10:15
ВСУ держатся за последнюю шахту в Торецке — Мучной
09:54
На оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
14:27
Полутонную авиабомбу уронил российский самолет возле оккупированной Макеевки
12:51
Жители захваченных городов Донетчины и Луганщины поздравили с Днем Соборности — «Жовта стрічка»
10:32
Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
все новости
11:53
Будет ли угроза окружения?: в 110 бригаде рассказали о ситуацию в Великой Новоселке
11:04
Войска РФ более 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:23
В Покровске погибла местная жительница: россияне активно атакуют прифронтовой город
10:02
Силы ПВО сбили над Украиной 50 дронов — Воздушные силы
09:30
В Рязани ночью были слышны взрывы: под атаку дронов попал НПЗ
08:45
Один человек погиб и один пострадал в результате российских ударов по Донетчине
23:00
Главное за день: Долги по зарплате шахтерам на Луганщине. Компенсация за разрушенное жилье
16:52
Украина готова отправить специалистов в Приднестровье и поделиться углем — Зеленский
15:39
Зеленский рассказал, что будет, если переговоры о мире проведут без Украины
14:53
Военная помощь от США продолжается — Зеленский об указах Трампа
14:17
Зеленский объяснил, почему запретил прямые переговоры с Путиным два года назад
13:02
В США приостановлена программа по приему украинских беженцев
12:10
Шахтеры на оккупированной Луганщине с 2015 года требуют от «ЛНР» выплатить долги по зарплате
10:57
Армия РФ била по Покровску, Торецку и Сергеевке — последствия
10:23
Жители Донецкой области ожидают компенсацию за уничтоженное имущество — еще около 2 млрд грн
09:20
Суд оставил под стражей митрополита Свято-Успенской Святогорской лавры
08:26
Атака Киевской области: из поврежденного дома спасены 5 людей
07:57
За сутки в Донецкой области под обстрелами ранен 1 мирный житель
23:00
Главное за день: Принудительная эвакуация на Донетчине. В Москве верят, что выдержат еще год войны
22:51
В Донецкой области еще 12 предприятий получили возможность бронировать своих сотрудников
все новости
ВИДЕО
Бой украинского спецназа с российскими штурмовиками. Фото: кадр из видео Спецназ ликвидировал штурмовиков ВС РФ, которые пытались прорваться на украинские позиции в Донецкой области
24 января, 16:47
Покровск: В сети появилось видео последствия атаки на торговый центр «Бульвар» Покровск: В сети появилось видео последствия атаки на торговый центр «Бульвар»
24 января, 15:57
Полицейские общаются с подозреваемым. Фото: Нацполиция В Киеве чиновники КГГА присвоили 2,2 млн грн на ремонте школ и укрытий
24 января, 13:18
Украинские разведчики уничтожили новейшую российскую РЛС «Гармонь» в Запорожской области. Иллюстративное фото ГУР уничтожило российскую РЛС «Гармонь» вместе с оккупантами
24 января, 12:32
Завод военной микроэлектроники в Брянской области России приостановил работу после атаки беспилотников. Архивное фото Военный завод в Брянской области РФ приостановил работу после атаки дронов
24 января, 11:20
Уничтоженная штурмовая группа ВС РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники уничтожили штурмовую группу армии РФ на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
24 января, 11:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор