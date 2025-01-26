В захваченном Рубежном нет связи, в городе функционируют таксофоны — Лысогор

Во временно захваченном Рубежном Луганской области функционируют всего четыре таксофона. Для большинства населения они являются единственным источником связи в городе. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, российские оккупанты отключили мобильную сеть.



«Возможность установки проводных телефонов дома — ограничена. Поэтому, остаются только эти четыре оазиса цивилизации. Воспользовавшись ими, можно позвонить на номера экстренных служб и другим городским абонентам. И исключительно днем — до начала комендантского часа», — отметил Лысогор.



Начальник администрации добавил, что звонки за пределы Рубежного и на мобильные номера — недоступны.



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