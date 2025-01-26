РФ ударила по Покровску и Константиновке: есть жертва и раненые

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В воскресенье, 26 января, российские войска в очередной раз обстреляли Покровск и Константиновку Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В центре Покровска россияне убили женщину. В Константиновке ранили четырех человек от 48 до 70 лет», — отметил он.



Кроме того, в Константиновке повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.





Ранее мы писали, что россияне 26 января атаковали Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.