Из-за ночной атаки дронов в Днепре повреждены три многоэтажки

Три многоэтажных дома повреждены в Днепре в результате атаки российских дронов. Фото: ХДніпро/Telegram

Вечером 26 января и в ночь на 27 января российские военные атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников.

Как сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак, из-за атаки дронов в Днепре повреждены три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.

«В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы также три частных дома и хозяйственное сооружение», — написал Лысак.

Он отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 21 января в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российской ракетной атаки пострадал мужчина, есть повреждения.