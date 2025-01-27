Украина может перестать существовать, если до лета не состоятся серьезные переговоры — Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: Wikiwand

Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут начаться очень опасные процессы для самого существования Украины. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде, пишет обозреватель «Украинской правды» Роман Романюк в сегодняшней статье.

Отмечается, что недавно в Раде прошла одна закрытая встреча. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

«Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будут серьезные переговоры, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины"», – вспоминает в разговоре с УП один из участников встречи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что исключить Украину из любого переговорного процесса невозможно, поскольку Россия ведет войну не только против Украины, но и против всего мира.

«Россия ведет войну против Украины, мира, Европы. Однако основной фронт проходит на нашей земле. Исключение Украины из любого формата переговоров делает такую площадку бесполезной. В таком случае она принесет лишь политические результаты, не связанные с безопасностью и окончанием войны», — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.