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На Волыни разоблачили канал переправки в Польшу: 8000$ за место в локомотиве

27 января 2025, 12:12

На Волыни разоблачили канал переправки в Польшу: 8000$ за место в локомотиве

За переправку в Польшу уклонисты платили 8000$. Фото: ГПСУ За переправку в Польшу уклонисты платили 8000$. Фото: ГПСУ

На Волыни разоблачили железнодорожный канал переправки нарушителей (уклонистов), которые платили 8 000 долларов за билет в локомотиве. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Цена переправки в Польшу для уклонистов составляет 8000$. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что двое железнодорожников организовали незаконную перевозку мужчин в Польшу.

За переправку в Польшу уклонисты платили 8000$ и прятались в локомотиве. Фото: ГПСУ

«Клиентов» прятали в конструктивных особенностях локомотива. Злоумышленников задержали с поличным в пункте пропуска «Ягодин». Им объявлено подозрение и назначен домашний арест на 60 суток.

Напомним, в России заочно арестовали журналиста немецкой медиакомпании Deutsche Welle Николаса Коннолли по обвинению в незаконном пересечении границы.

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