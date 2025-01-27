Наступление на Часов Яр: РФ взорвала трубы канала Северский Донец-Донбасс

РФ взорвала трубы канала Северский Донец-Донбасс. Фото: скриншот

Российские войска увеличили давление на подразделения Сил обороны Украины в направлении Часового Яра. В частности, стало известно, что россияне взорвали трубы канала Северский Донец-Донбасс в нескольких местах, чтобы проезжать в город с помощью бронетехники. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире национального телемарафона.



«Враг осуществляет артиллерийские обстрелы, за прошедшие сутки их было 685, подавляющее большинство атак именно на Часовоярском направлении. Активность на Часовом Яру увеличилась. За последнюю неделю противник значительно усилил давление на Силы обороны Украины, активнее начал применять технику, а именно боевые бронированные машины, вместе с десантом. В нескольких местах канала Северский Донец-Донбасс он взорвал трубы канала с целью создания проходов для применения техники и дальнейших штурмовых действий. Возможно, даже мотоциклов, для логистики и наступательных действий», — заявил он.



По словам Запорожца, российские войска пытаются расширить линию боевого соприкосновения именно в направлении Часового Яра.



Ранее мы писали, что российские войска не прекращают попыток захватить город Часов Яр Донецкой области.