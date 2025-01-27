Бойцы ССО Украины ликвидировали подполковника КНДР в Курской области

ССО ликвидировали подполковника КНДР в Курской области. Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы ССО Украины ликвидировали подполковник ВС КНДР в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал RST.

Ликвидированный подполковник ВС КНДР. Фото: RST

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков.



Противник осуществил 435 артиллерийских обстрелов, нанес 25 авиационных ударов, применив 33 КАБ.



В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка и 12 боевых бронированных машин.



К тому же ВСУ уничтожили 16 артиллерийских систем, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и единицу специальной техники.