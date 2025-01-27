Бойцы ССО Украины ликвидировали подполковника КНДР в Курской области

Бойцы ССО Украины ликвидировали подполковник ВС КНДР в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал RST.
Ликвидированный подполковник ВС КНДР. Фото: RST
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков.
Противник осуществил 435 артиллерийских обстрелов, нанес 25 авиационных ударов, применив 33 КАБ.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка и 12 боевых бронированных машин.
К тому же ВСУ уничтожили 16 артиллерийских систем, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и единицу специальной техники.
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