Украинские военные уничтожили пять российских пушек в Великой Новоселке

Украинские военнослужащие уничтожили пять российских пушек. Это произошло в Великой Новоселке, которую пытаются захватить оккупанты. Об этом сообщили в пресс-службе 110 Отдельной механизированной бригады.



Из-за активных атак россиян в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания.



«Все они стояли в окрестностях Великой Новоселки и наносили удары по поселку. Из-за этого в самом поселке уже не осталось целых зданий», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что благодаря работе операторов украинских дронов удалось уничтожить 5 пушек российской армии.



«Россияне бесцельно били по Великой Новоселке, поэтому наши воины решили лишить их этой возможности. По итогу у врага «минус» 5 орудий», — резюмировали в 110 ОМбр.



Ранее в 110 ОМБр рассказали, что угрозы окружению Сил обороны в районе Великой Новоселки нет. Сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт.