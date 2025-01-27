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ГУР опровергло фейковую цитату начальника с закрытого заседания Рады

27 января 2025, 14:43

ГУР опровергло фейковую цитату начальника с закрытого заседания Рады

В Командовании ГУР МО Украины сделали заявление относительно распространения недостоверной информации с якобы цитатой главы разведки. 

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности. Призываем всех представителей СМИ не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов», — говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

«Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость — война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства», — добавили в ГУР.

Ранее обозреватель «Украинской правды» Роман Романюк отметил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут начаться очень опасные процессы для самого существования Украины.

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